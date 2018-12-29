В Украине в ближайшие сутки местами ожидается небольшой мокрый снег

В Украине в ближайшие сутки 30 декабря кардинальных изменений погоды не ожидается, хотя осадков станет меньше, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных и южных регионов, а также в Днепропетровской и Донецкой областях прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер юго-западный (в восточных и южных областях – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура в западных и южных областях на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла; в Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью 7-12°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 30 декабря без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 декабря самая высокая температура днем была 7,3° в 1987 году, самая низкая ночью -26,3° в 1895 году.

В Украине 31 декабря в западных, восточных регионах, а также Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму ожидается небольшой снег, на западе и в Крыму местами с дождем; на остальной территории без существенных осадков.

В западной части страны местами туман. На дорогах, кроме крайнего юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных регионах, в Житомирской, Винницкой, на юге Одесской области и в Крыму ночью и днем около 0°; в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях ночью 7-13°, днем 2-8° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве 31 декабря небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° мороза.