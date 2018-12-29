События

16:00 29.12.2018

В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме

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В голландском Роттердам в субботу задержаны четыре человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

"Их подозревают в подготовке преступления на террористической почве", - приводят СМИ выдержки из заявления полиции.

"Расследование продолжится в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

В полиции не раскрыли детали задержания и не дали подробной информации о подозреваемых.

Теги: #роттердам #голландия
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Интерфакс-Украина
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