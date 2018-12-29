События

15:41 29.12.2018

СБУ выявила в Киевской области группу торговцев оружием, которые переделывали травматическое оружие в боевое

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СБУ выявила в Киевской области группу торговцев оружием, которые переделывали травматическое оружие в боевое

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области деятельность организованной группы торговцев оружием.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переделке в боевое. Средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах. "Товар" дельцы отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Правоохранители провели 15 санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства. В ходе следственных действий было изъято "производственное" оборудование, комплектующие и запчасти для изготовления средств поражения, более 20 тыс. патронов различного калибра, а также документы, подтверждающие противоправную реализацию "продукции".

Открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), четырем фигурантам дела готовятся сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.

Теги: #орудие #сбу #торговля
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