СБУ выявила в Киевской области группу торговцев оружием, которые переделывали травматическое оружие в боевое

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области деятельность организованной группы торговцев оружием.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько местных жителей наладили нелегальный бизнес по производству патронов и травматического оружия, а также его переделке в боевое. Средства поражения и боеприпасы злоумышленники реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе среди криминальных кругов, а также на специализированных интернет-сайтах. "Товар" дельцы отправляли заказчикам через негосударственные почтовые сервисы", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Правоохранители провели 15 санкционированных обысков в местах незаконного производства и хранения оружия и боеприпасов, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства. В ходе следственных действий было изъято "производственное" оборудование, комплектующие и запчасти для изготовления средств поражения, более 20 тыс. патронов различного калибра, а также документы, подтверждающие противоправную реализацию "продукции".

Открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), четырем фигурантам дела готовятся сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и участников противоправной деятельности.