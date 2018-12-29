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14:28 29.12.2018

Призыв Меркель освободить украинских моряков не может являться основанием для отступления от российского законодательства - Песков

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Призыв Меркель освободить украинских моряков не может являться основанием для отступления от российского законодательства - Песков

Вопрос о судьбе украинских моряков, находящихся под следствием в РФ после задержания возле Керченского пролива, обсуждался в ходе телефонного разговора накануне президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, подтвердили в субботу в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с сообщениями о том, что А.Меркель призвала российского президента освободить моряков, отметил, что позиция германской стороны была принята к сведению.

"Сейчас моряки находятся под следствием. Все, что с ними происходит, происходит в соответствии с российским законодательством. Действительно, эта тема поднималась госпожой Меркель в ходе вчерашнего телефонного разговора. В.Путин дал свои разъяснения", - сказал Д.Песков.

На вопрос, оказывают ли подобные призывы какое-то влияние на позицию Москвы, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но они не могут являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства".

До разговора канцлера с В.Путиным президент Франции Эмманюэль Макрон и А.Меркель выступили с совместным заявлением к России с требованием освободить украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.

"Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного прохода для всех кораблей через Керченский пролив и немедленного, без всяких условий освобождения незаконно задержанных украинских моряков", - говорится в совместном заявлении Э.Макрона и А.Меркель.

"Они, как и все, должны отпраздновать праздники со своими семьями", - отметили А.Меркель и Э.Макрон.

Они добавили, что в Берлине и Париже обеспокоены ситуацией с правами человека в Крыму, нарушением Москвой международных норм и применением силы в Керченском проливе.

Теги: #азовское_море #меркель #путин #моряки
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