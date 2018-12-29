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14:11 29.12.2018

Задержаны четверо полицейских за разбойное нападение на прохожего - ГБР

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Задержаны четверо полицейских за разбойное нападение на прохожего - ГБР

Следователи теруправления Госбюро расследований в Полтаве совместно с сотрудниками управления Департамента внутренней безопасности в Полтавской области задержали в субботу четверых сотрудников Национальной полиции, совершивших разбойное нападение на прохожего.

Как сообщает пресс-служба ГБР, по предварительной информации, вечером 27 декабря в городе Кременчуге работники патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на прохожего, нанесли ему телесные повреждения, завладели деньгами и материальными ценностями.

По данному факту территориальным управлением ГБР в Полтаве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Полицейских задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, готовится сообщение о подозрении.

Процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Теги: #разбой #полтавская_область #полиция
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