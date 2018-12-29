События

13:52 29.12.2018

Вопрос обеспечения жильем военнослужащих 92-й ОМБ будет полностью решен в следующем году – Полторак

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Вопрос обеспечения жильем военнослужащих 92-й ОМБ будет полностью решен в следующем году – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе визита в Харьковскую область передал 80 квартир военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады.

"Мы сегодня передаем командиру 92-й бригады 80 квартир (2 дома)", - сказал С.Полторак.

Он сообщил, что в 2019 году работа по обеспечению жильем военнослужащих 92-й ОМБ будет продолжена.

"В следующем году мы планируем сдать еще 1 дом, построить еще 1 дом для сержантского состава, завершить строительство общежитий на 350 военнослужащих – это будет одна форма обеспечения жильем военнослужащих 92-й бригады. И вторая форма, которая в полном объеме начнет действовать с 1 января 2019 года, – обеспечение всех желающих компенсацией за съем жилья. Если раньше это были только офицеры, то теперь такая возможность будет у всех военных, в том числе у контрактников", - сказал С.Полторак.

Министр подчеркнул, что процедура получения компенсации за съемное жилье будет существенно упрощена.

"Таким образом, мы в следующем году закроем вопрос, связанный с обеспечением жильем всех военнослужащих 92-й бригады. Это будет первая бригада, обеспеченная жильем", - подытожил С.Полторак.

Глава Минобороны также напомнил, что 2019 год будет увеличено денежное содержание военнослужащих: минимальное денежное содержание, которое сейчас составляет 7 тыс. 300 грн, будет более 8 тыс. грн, а в зоне боевых действий - чуть больше 20 тыс. грн.

Теги: #полторак #военные #минобороны #жилье
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