Аваков: никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и провоцировать противостояния в церковном вопросе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает церковный вопрос возможным фактором дестабилизации перед выборами и заверяет, что не позволит ни одной из сторон применить силовые варианты и провокации.

"Наша сегодняшняя межцерковная ситуация может быть еще одним фактором дестабилизации, который я вижу возможным в контексте выборов", - сказал глава МВД в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что считает стратегически правильным создание Украинской поместной церкви, но потенциально это несет опасность, "ведь политики могут этим спекулировать и разжигать огонь вражды".

"В этой ситуации мы не должны позволить нашим врагам из этого сложнейшего процесса сделать для нас проблему. Это ответственность обеих сторон, в том числе, участвующих в этом процессе церквей. Одни не должны форсировать процесс и привлекать к нему экстремистские радикальные силы, а другие должны понимать объективность процесса", - отметил А.Аваков.

Он обратил внимание на то, что силовые варианты в данном вопросе недопустимы. "Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с любой из сторон будут нами разоружены, а все силовые попытки будут жестко пресечены. То же относится и к праворадикалам", - предупредил глава МВД.

"Я никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и искать тут поводы для дестабилизации", - подытожил министр.



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