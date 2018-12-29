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13:55 29.12.2018

Аваков: Мы готовы обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

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Аваков: Мы готовы обеспечить безопасность всем кандидатам в президенты

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверяет о готовности обеспечить полицейскую охрану кандидатов в президенты во время избирательной кампании – для их безопасности, а не с целью слежки за ними.

"Мы готовы взять на себя охрану ключевых кандидатов. Многие из них считают, что им этого не надо, потому что, мол, государство таким образом будет за ними следить. Но я заявляю: у нас совсем иные цели и задачи! Если обратятся – мы сработаем честно",- заявил министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам А.Авакова, полицейская охрана может быть предоставлена каждому кандидату по желанию, чтобы предотвратить или не допустить обострения конфликтных ситуаций. "Но это не означает, что рядом с кандидатом будут топтаться дяди с пистолетом. Это значит, что мы будем контролировать ситуацию, все поле события и сможем, в том числе, принять превентивные меры безопасности в случае необходимости", - пояснил А.Аваков.

Министр также рассказал, что МВД располагает оперативной информацией относительно групп людей, которые сопровождают кандидатов в поездках по регионам.

"Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Увидим состав преступления – вмешаемся. Пока же во всех этих предварительных политических играх нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности", - подчеркнул глава МВД.


Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства

Теги: #аваков #мвс #охрана #выборы
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