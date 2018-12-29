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12:31 29.12.2018

"Укрзализныця" сообщает об очередном сбое в работе экспресса в аэропорт "Борисполь"

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"Укрзализныця" сообщает об очередном сбое в работе экспресса в аэропорт "Борисполь"

Два экспресса в международный аэропорт "Борисполь" (Киев) опоздали из-за сбоя в компьютере управления, сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Сегодня утром произошло отклонение от графика движения двух экспрессов. По предварительной информации, причиной задержки стал сбой в работе компьютера управления одного из поездов", - уточняет компания.

Техническая остановка одного из экспрессов зафиксирована в 8.00 субботы на ж/д станции "Дарница". Он был доставлен на станцию "Борисполь-аэропорт" следующим экспрессом.

.В результате один из экспрессов задержался на 48 мин., другой - на 19 мин.

"Ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Сейчас все экспрессы курсируют по графику", - подчеркнули в "Укрзализныце".

В целом Kyiv Boryspil Express уже осуществил более 1,5 тыс. рейсов, перевез более 50 тыс. пассажиров.

Теги: #укрзализныця #экспресс
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