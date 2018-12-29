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14:00 29.12.2018

Аваков: Преступления с оружием, вывезенным с фронта, остаются проблемой

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Аваков: Преступления с оружием, вывезенным с фронта, остаются проблемой

Министр внутренних дел Украины считает превенцию наиболее действенной в решении проблемы масштабности преступлений с применением оружия, вывезенного с фронта.

"Преступления с оружием, вывезенным с фронта, гранатами – это сегодня очень большая проблема. Грубо говоря, в нашей стране у среднестатистического пассионария в кармане лежит граната. Это проблема возвращающихся с фронта", - рассказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В этом контексте глава МВД продолжил: "Такой себе опасный трофей... А что он дальше с ней (гранатой – ИФ) делает? Взрывает неверную жену, бросает гранату в соседа, обидевшись, что тот корову его ударил, в пьяном разговоре срывает чеку".

А.Аваков признал, что, несмотря на определенное снижение числа преступлений с применением оружия, вывезенного с востока страны, фактор в 400 км линии фронта дает о себе знать.

Говоря о том, каким образом можно бороться с таким видом преступлений, министр отметил: "Думаю, что превенция имеет большое значение, тем более, что мы уже более-менее знаем эту категорию людей".

"Когда в стране идет война – боевое оружие становится фактором бытовой преступности. Так происходит во всем мире, увы. Важно на это трезво смотреть и включать противодействие. Стараемся так и делать",- подытожил он.


Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства.

Теги: #оружие #мвд #аваков
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