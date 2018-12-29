Украинского политзаключенного в РФ, журналиста Сущенко поместили в карцер - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что украинского политзаключенного в РФ, журналиста Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

"Имею неутешительную информацию о Романе Сущенко, который уже третий Новый год проведет в российской колонии. Его жена сообщила, что Романа поместили в карцер и откровенно издеваются над ним. Сотрудники колонии заставляют Романа просыпаться раньше всех заключенных – в 5 утра и изымают постельные принадлежности", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием "немедленно выяснить основания помещения Р.Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца".

В то же время член региональной Общественной наблюдательной комиссии Артур Абашев заявил агентству "Интерфакс-Поволжье" в субботу, что члены ОНК Кировской области несколько раз посещали осужденного за шпионаж Р.Сущенко после его этапирования в колонию Кирово-Чепецка, жалобы от него были несущественные. "Р.Сущенко находится в так называемом "безопасном месте" в колонии во избежание возникновения конфликтов и инцидентов с другими заключенными. Это не ШИЗО. Он, в отличие от помещенных в ШИЗО нарушителей, не лишен всех прав в "безопасном месте". Может ходить звонить, например", - заявил А.Абашев.

Он также утверждает, что после жалоб на одиночество, к Р.Сущенко "поместили сокамерника"

"16 ноября Р.Сущенко высказывал жалобы на холод в камере, после нашего визита ему разрешили иметь дополнительную куртку. Через неделю он вновь пожаловался на холодную камеру, после чего его перевели в теплую (камеру - ИФ). 20 декабря его посещал и адвокат, жалоб никаких не поступало", - подчеркнул А.Абашев. При этом он добавил, что "подъем в 5 утра - это не раньше всех: существует распорядок, согласно которому у заключенных отбой в 21:00 мск, а подъем в 05:00 мск".