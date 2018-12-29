МВД в 2019 году закажет около 20 пограничных катеров для охраны морских границ

Министерство внутренних дел Украины в следующем году предложит правительству проект по изготовлению на украинском предприятии в сотрудничестве с французской компанией порядка 20 пограничных кораблей для усиления охраны морских границ.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что министерство планирует полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ.

"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет! Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - сообщил глава МВД.

А.Аваков отметил, что планируется заказать порядка 20 современных пограничных катеров 32-35 метров.

"Они будут изготавливаться на одном из наших заводов в сотрудничестве с одной из ведущих французских компаний – с высокой степенью локализации проекта в Украине", - уточнил министр.

Полный текст интервью А.Авакова будет опубликован в новостной ленте агентства.