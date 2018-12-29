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11:22 29.12.2018

Набсовет НОТУ назначил исполнительным директором экс-операционного директора юрфирмы Sayenko Kharenko

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Набсовет НОТУ назначил исполнительным директором экс-операционного директора юрфирмы Sayenko Kharenko

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) назначил новым исполнительным директором НОТУ Марину Голоту вместо ранее занимавшего эту позицию Александра Лиева.

Среди должностных обязанностей новоизбранного директора - бизнес-развитие организации, диверсификация источников финансирования, развитие партнерства, продвижение и маркетинг НОТУ, технологическое и диджитал-развитие медиаорганизации.

В последние 12 лет М.Голота занимала должность операционного директора юридической фирмы Sayenko Kharenko, занималась административным управлением компании, участвовала в управлении персоналом и контролем и оптимизацией деятельности компании.

"Набсовет считает, что этот кандидат сможет обеспечить реализацию новой стратегии, настроить эффективные рабочие процессы и взаимодействие в сработанном творческом коллективе", - отмечается в пресс-релизе НОТУ.

В состав набсовета НОТУ входят: руководитель управленческих программ бизнес-школы KMBS Эдуард Мальцев, преподаватель Школы журналистики украинского католического университета Игорь Балинский, польско-британский телеменеджер Мачек Бернард-Речинский, британский писатель Питер Померанцев, программный директор НОТУ Дарья Юровская, експерт Chatham House Орыся Луцевич, адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская и философ Михаил Минаков.

Подбор кандидатов на должность исполнительного директора НОТУ проводила международная HR-компания Odgers Berndtson на безоплатной основе.

Причины смены исполнительного директора в НОТУ не уточняют.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год заложена финансовая поддержка НОТУ в размере 1 млрд грн.

Ранее в НОТУ заявляли, что телерадиокомпания будет вынуждена закрыть региональные филиалы в случае недофинансирования в 2019 году.

Теги: #ноту #набсовет #кадры
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