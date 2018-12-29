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10:17 29.12.2018

Киберполиция в Винницкой области заблокировала распространение нелегального алкоголя

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Киберполиция в Винницкой области заблокировала распространение нелегального алкоголя

 Киберполиция в Винницкой области разоблачила злоумышленников, продававших нелегальный алкоголь через интернет, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Злоумышленники наладили схему сбыта фальсифицированного алкоголя на территории всей страны. Сейчас деятельность четырех веб-сайтов, с помощью которых осуществлялась продажа, прекращена. Во время обысков конфисковано около 11 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков более чем на 2,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, состоявшая из пяти человек преступная группа действовала в течение последнего года. Ее организатор - 47-летний житель Винницкой области. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога. При этом незаконно использовали знаки для товаров и фирменные наименования известных иностранных компаний.

Правоохранители провели одновременно 19 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и местами размещения складских помещений и цехов, изъяв оборудование для изготовления и розлива водочной продукции и компьютерную технику, с которой осуществлялось администрирование интернет ресурсов.

Кроме того, изъяты мобильные телефоны (которые использовались для деятельности call-центра), кредитные карточки, на которые перечислялись деньги, более 1,5 млн грн наличными и черновые записи.

Открыто уголовное производство по ч.1,2 ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.3 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст.229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Теги: #винницкая_область #алкоголь #интернет #киберполиция
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