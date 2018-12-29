Представители псевдо-общественной организации вымогали деньги у владельцев столичного банка
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили руководителя псевдо-общественной организации на вымогательстве денег у бывших владельцев одного из киевских банков.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники зарегистрировали общественную организацию, созданную якобы для защиты прав вкладчиков банка, в который была введена временная администрация.
На самом деле, дельцы планировали через использование компромата вернуть близким родственникам и за определенный процент, большим вкладчикам банка, деньги которые «зависли» на счетах и депозитах учреждения.
Дельцы с привлечением некоторых сотрудников банка в течение 9 месяцев с помощью специальных технических средств снятия информации фиксировали материалы для шантажа бывших владельцев.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства основателем «общественной организации» 4,2 млн грн в обмен на уничтожение компрометирующих данных.
Правоохранители задержали руководителя ОО в одном из столичных офисов согласно ст. 208 УПК во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ст. 189 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.