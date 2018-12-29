События

10:07 29.12.2018

На взятке в 28 тыс. грн задержан заммэра Геническа

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На взятке в 28 тыс. грн задержан заммэра Геническа

Военная прокуратура Херсонского гарнизона совместно с сотрудниками Управления по защите экономики в Херсонской области в рамках контроля за совершением преступления на получении неправомерной выгоды разоблачен заместитель городского головы Генического городского совета Херсонской области.

Как сообщает в субботу военная прокуратура на своей странице в Фейсбуке, установлено, что за решение вопроса о приобретении у гражданки М. городским советом за бюджетные средства однокомнатной квартиры чиновник требовал от нее 35 000 гривен.

28 декабря текущего года после получения 28 тыс. грн взятки заместитель городского головы задержан согласно ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Военная прокуратура планирует сообщить задержанному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, и направить в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с отстранением от должности.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Теги: #прокуратура #херсонская_область #коррупция
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