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09:41 29.12.2018

Тихоокеанский центр предупредил об угрозе цунами после землетрясения в районе Филиппин

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Тихоокеанский центр предупредил об угрозе цунами после землетрясения в районе Филиппин

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил о возможности образования опасной приливной волны для ряда прибрежных стран региона, исключив угрозу для Гавайев.

Цунами может образоваться в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое, по данным Геологической службы США, произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 50 км в 95 км от расположенного на острове Минданао города Пунтагитан.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 06:39 мск 29 декабря, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Теги: #цунами #филлипины
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