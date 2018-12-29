За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 37,4 тыс. человек

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения операции Объединенных сил 29 декабря открылись по зимнему графику и работают в штатном режиме, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За прошедшие сутки фиксировалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил. В целом КПВВ пересекло 37,4 тысячи человек и 5 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также в Госпогранслужбе сообщают, что пограничники Краматорского и Донецкого отрядов совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил в КПВВ "Майорское", "Новотроицкое" и "Гнутово" прекратили пять попыток нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, через линию разграничения пытались провезти компьютерную технику, автозапчасти, духи и косметические средства на общую сумму почти 180 тыс. грн. Товары изъяты и переданы представителям фискальной службы.