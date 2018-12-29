На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли четыре человека

Четверо людей умерли от отравления угарным газом в г.Кропивницкий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 декабря в 18:40 в г.Кропивницкий по ул.Соборная, 6, в пятиэтажном жилом доме на первом этаже в квартире обнаружены тела 4 человек из них 2 детей (2007 и 2012 г.р.)", - говорится в сообщении.

Предварительная причина гибели - отравление угарным газом (неисправность газовой колонки).

От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

"Обстоятельства гибели выясняются", - добавили в пресс-службе.