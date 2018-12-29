События

08:39 29.12.2018

На Кировоградщине из-за отравления угарным газом погибли четыре человека

1 мин читать

Четверо людей умерли от отравления угарным газом в г.Кропивницкий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 декабря в 18:40 в г.Кропивницкий по ул.Соборная, 6, в пятиэтажном жилом доме на первом этаже в квартире обнаружены тела 4 человек из них 2 детей (2007 и 2012 г.р.)", - говорится в сообщении.

Предварительная причина гибели - отравление угарным газом (неисправность газовой колонки).

От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

"Обстоятельства гибели выясняются", - добавили в пресс-службе.

Теги: #угарный_газ #жертвы #кировоградская_обл #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 37,4 тыс. человек

В Кривом Роге обрушилась крыша заброшенного кинотеатра

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

В Киеве с поличным задержан похититель телефонного кабеля

В Винницкой области киберполиция блокировала распространение нелегального алкоголя

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

Число жертв подрыва туристического автобуса в Египте увеличилось до четырех

Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта

Боевики в пятницу обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия

ПОСЛЕДНЕЕ

На взятке в 28 тыс. грн задержан заммэра Геническа

Тихоокеанский центр предупредил об угрозе цунами после землетрясения в районе Филиппин

Вертолет ВВС Израиля обстрелял военный пост движения ХАМАС в секторе Газа

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

В результате подрыва автобуса близ пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама, еще 10 ранены

Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель визита в Украину мужчин из РФ – Слободян

Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА