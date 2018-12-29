События

07:47 29.12.2018

В Кривом Роге обрушилась крыша заброшенного кинотеатра

1 мин читать

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в пятницу обрушилась крыша и несущие конструкции бывшего кинотеатра "Современник" на проспекте Гагарина Металлургического района, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Прибыв на место спасатели установили, что произошло обрушение крыши здания и несущих конструкций трехэтажного здания на площади ориентировочно 1292,76 м2. Общая площади здания 3078 м2. Здание не эксплуатируется примерно 1 год. Отопление, водоснабжение и газоснабжение отсутствует", - сообщили в ведомстве.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Теги: #обрушение #украина #здание #днепропетровская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

В Киеве с поличным задержан похититель телефонного кабеля

В Винницкой области киберполиция блокировала распространение нелегального алкоголя

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта

Боевики в пятницу обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Вертолет ВВС Израиля обстрелял военный пост движения ХАМАС в секторе Газа

Число жертв подрыва туристического автобуса в Египте увеличилось до четырех

В результате подрыва автобуса близ пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама, еще 10 ранены

Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель визита в Украину мужчин из РФ – Слободян

Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit

Апелляционный суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения Продану на арест

Один украинский военный ранен с начала суток на Донбассе, боевики 6 раз нарушили "режим тишины" – ООС

Собрание криминальных авторитетов пресекли полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА