В Кривом Роге обрушилась крыша заброшенного кинотеатра

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в пятницу обрушилась крыша и несущие конструкции бывшего кинотеатра "Современник" на проспекте Гагарина Металлургического района, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Прибыв на место спасатели установили, что произошло обрушение крыши здания и несущих конструкций трехэтажного здания на площади ориентировочно 1292,76 м2. Общая площади здания 3078 м2. Здание не эксплуатируется примерно 1 год. Отопление, водоснабжение и газоснабжение отсутствует", - сообщили в ведомстве.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.