За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В частности, незаконные вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82-мм позиции Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также позиции украинских войск обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен и два ранены.

В информации штаба отмечается, что НВФ проигнорировали введенный на время проведения новогодних и рождественских праздников бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого столкновения, открыв огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

Также в пресс-центре отметили, что в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.