События

07:18 29.12.2018

За минувшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции объединенных сил, ранен один украинский военный

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За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В частности, незаконные вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82-мм позиции Объединенных сил вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также позиции украинских войск обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки один боевик уничтожен и два ранены.

В информации штаба отмечается, что НВФ проигнорировали введенный на время проведения новогодних и рождественских праздников бессрочный режим "тишины" по всей линии боевого столкновения, открыв огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

Также в пресс-центре отметили, что в течение текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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