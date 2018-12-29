События

06:34 29.12.2018

В Киеве с поличным задержан похититель телефонного кабеля

1 мин читать

Киевские правоохранители задержали ранее судимого жителя Винницы за кражу телефонного кабеля, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о задержании вора телефонного кабеля на проспекте Лесной. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина вышел из подвального помещения с кабелем в руках.

Как отмечается, 44-летнего уроженца Винницкой области, ранее судимого за имущественное преступление, правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции. Телефонный кабель изъяли.

Продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Теги: #киев #кабель #украина #правонарушитель
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Винницкой области киберполиция блокировала распространение нелегального алкоголя

В новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать дольше

Епифаний: Процедура предоставления Томоса начнется 5 января

В Киеве 29 и 30 декабря изменится график движения транспорта

Боевики в пятницу обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Вертолет ВВС Израиля обстрелял военный пост движения ХАМАС в секторе Газа

Число жертв подрыва туристического автобуса в Египте увеличилось до четырех

В результате подрыва автобуса близ пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама, еще 10 ранены

Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель визита в Украину мужчин из РФ – Слободян

Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit

Апелляционный суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения Продану на арест

Один украинский военный ранен с начала суток на Донбассе, боевики 6 раз нарушили "режим тишины" – ООС

Собрание криминальных авторитетов пресекли полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА