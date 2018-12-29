В Киеве с поличным задержан похититель телефонного кабеля

Киевские правоохранители задержали ранее судимого жителя Винницы за кражу телефонного кабеля, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о задержании вора телефонного кабеля на проспекте Лесной. Для документирования происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что мужчина вышел из подвального помещения с кабелем в руках.

Как отмечается, 44-летнего уроженца Винницкой области, ранее судимого за имущественное преступление, правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в управление полиции. Телефонный кабель изъяли.

Продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.