В Винницкой области киберполиция блокировала распространение нелегального алкоголя

В Винницкой области киберполиция разоблачила злоумышленников, которые продавали нелегальный алкоголь в интернете, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Злоумышленники наладили схему сбыта фальсифицированного алкоголя на территории всей страны. Сейчас деятельность четырех веб-сайтов, с помощью которых осуществлялась продажа, прекращена. Во время обысков конфисковано около 11 тыс. литров фальсифицированных алкогольных напитков на более 2,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, преступная группа состояла из пяти человек и действовала в течение последнего года. Организатором группы оказался 47-летний житель Винницкой области. Используя подконтрольные веб-ресурсы, злоумышленники продавали алкоголь в упаковках без марок акцизного налога. При этом незаконно использовали знаки для товаров и фирменные наименования всемирно иностранных компаний.

Правоохранители провели одновременно 19 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и местами размещения складских помещений и цехов, изъяв орудие для изготовления и розлива водочной продукции и компьютерную технику, с которой осуществлялось администрирование интернет ресурсов.

Кроме того, правоохранители изъяли мобильные телефоны (которые использовались для деятельности call-центра), кредитные карточки на которые перечислялись деньги, более полумиллиона гривен наличными и черновые записи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1,2 ст.204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.3 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.