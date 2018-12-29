События

00:18 29.12.2018

Боевики в пятницу обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия

1 мин читать

Боевики в пятницу вечером обстреляли собственные боевые позиции из стрелкового оружия с целью обвинить Вооруженные силы Украины в несоблюдении режима тишины, который вводится с полуночи 29 декабря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Так, с 21.40 до 21.45 в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории Луганской области, представители НВФ обстреляли свои позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что украинские военные придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в соответствии с украинским законодательством и нормами международного гуманитарного права.

Теги: #провокации #украина #донбасс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Политзаключенного Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

В Винницкой области по подозрению в вымогательстве $4 тыс. задержаны три человека, в том числе депутат облсовета

Участники ТКГ в Минске подтверждают приверженность соблюдению режима тишины по случаю новогодних и рождественских праздников

В котельной одной из воинских частей произошла авария, в тяжелом состоянии госпитализирован военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате подрыва автобуса близ пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама, еще 10 ранены

Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель визита в Украину мужчин из РФ – Слободян

Испания готова принять срочные меры на случай "жесткого" Brexit

Апелляционный суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения Продану на арест

Один украинский военный ранен с начала суток на Донбассе, боевики 6 раз нарушили "режим тишины" – ООС

Собрание криминальных авторитетов пресекли полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

Прокуратура требует реального наказания для сообщницы брачного афериста, которая помогла выманить у харьковчанки почти $28 тысяч

"Система электронного документооборота" заработает в органах прокуратуры Украины с начала 2019г – Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА