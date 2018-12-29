Боевики в пятницу обстреляли собственные позиции из стрелкового оружия

Боевики в пятницу вечером обстреляли собственные боевые позиции из стрелкового оружия с целью обвинить Вооруженные силы Украины в несоблюдении режима тишины, который вводится с полуночи 29 декабря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на странице в Facebook.

"Так, с 21.40 до 21.45 в районе населенного пункта Голубовское, что находится на временно оккупированной территории Луганской области, представители НВФ обстреляли свои позиции из стрелкового оружия и ЗУ 23-2, осуществляя при этом фото- и видеосъемку", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что украинские военные придерживаются взятых обязательств и выполняют боевые задачи в соответствии с украинским законодательством и нормами международного гуманитарного права.