Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

Во Львовской области военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за похищение оружия и боевых припасов у товарища по службе, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами", - говорится в сообщении.

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей Львовщины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 (похищение оружия и боеприпасов в условиях особого периода, кроме военного положения).