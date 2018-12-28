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23:53 28.12.2018

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за решеткой за похищение оружия

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Во Львовской области военнослужащего приговорили к лишению свободы сроком на пять лет за похищение оружия и боевых припасов у товарища по службе, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

"В суде военной прокуратурой Львовского гарнизона доказано, что в октябре 2017 года указанный солдат с целью личного обогащения похитил у сослуживца, старшего сержанта, оружие и боеприпасы: автомат АК 74 и два снаряженных магазина с 60 патронами", - говорится в сообщении.

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей Львовщины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 (похищение оружия и боеприпасов в условиях особого периода, кроме военного положения).

Теги: #украина #арест #военный #львовская_область
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