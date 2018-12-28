В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

В Харьковской области оперативники пресекли собрание криминальных авторитетов, задержаны 20 человек, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции области Олег Бех.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Коржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине", - написал О.Бех на своей странице в Facebook.

По его словам, правоохранители помешали этим планам.

Отмечается, что в ходе спецоперации задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

"Среди них также "вор в законе" и местный авторитет "Валерсон", - отметил начальник ГУ Нацполиции области.

В настоящее время продолжается проверка задержанных на предмет их возможной причастности к совершению преступлений на территории Харьковской области.