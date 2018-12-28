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19:30 28.12.2018

Украинским политзаключенным и военнопленным в РФ направили 48 писем поддержки – И.Геращенко

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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что украинским политзаключенным и военнопленным в России направили 48 писем поддержки.

"Мы написали и направили 48 писем поддержки нашим политзаключенным и военнопленным в тюрьмы РФ. Конечно, заложников Кремля намного больше. Но по почте, официально можно направить только в тюрьмы РФ. Тем, кого удерживают в оккупированных Крыму и на Донбассе, попробуем передать через МККК или ОБСЕ", - отметила она на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

И.Геращенко также призвала писать "письма нашим" и продублировала на странице в соцсети адреса тюрем РФ, где содержатся украинские политзаключенные и военнопленные. "Писать нужно на русском", – отметила она.

Теги: #геращенко #рада
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