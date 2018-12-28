Апелляционный суд отказал прокуратуре в изменении меры пресечения Продану на арест

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения для бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Мирослава Продана с взятия на поруки на содержание под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, в пятницу коллегия судей отказал в удовлетворении ходатайства заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о пересмотре решения Соломенского районного суда г.Киева от 4 декабря 2018 года.

Адвокат М.Продана Ольга Просянюк считает, что данное решение связано с тем, что прокуратура в очередной раз не смогла предъявить ни одного доказательства вины экс-чиновника.

"Прокуратура оперирует предположениями и допущениями, нет ни одного достоверного факта. Нет ни одного свидетеля, который бы подтверждал обвинение. Сегодня мы в очередной раз убедились, что дело сфабриковано", - отметила она агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 4 декабря Соломенский районный суд Киева избрал экс-руководителю ГФС М.Продану меру пресечения в виде взятия на поруки рядом народных депутатов. При этом ему запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

М.Продан был назначен и.о. главы ГФС 3 марта 2017 года после отстранения от должности обвиняемого в злоупотреблении служебным положением тогдашнего главы ГФС Романа Насирова.

В начале сентября 2018 года М.Продан уволился по собственному желанию.

15 ноября 2018 года прокурор САП составил и подписал письменное сообщение о подозрении М.Продана в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре указали, что бывший и.о. главы ГФС подозревается в приобретении за время работы в должности с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Для сокрытия действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась на близкого человека.

По информации САП, среди приобретенных объектов - две квартиры в элитной столичной новостройке (стоимостью 6,7 млн грн), два дома в Турции стоимостью 78 млн грн, три автомобиля представительского класса совокупной стоимостью 3,4 млн грн.

Кроме того, следствие проверяет причастность М.Продана к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.