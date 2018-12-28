Один украинский военный ранен с начала суток на Донбассе, боевики 6 раз нарушили "режим тишины" – ООС

Боевики с начала пятницы по состоянию на 18:00 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В течение данных суток по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - сказано в сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В частности, незаконные вооруженные формирования обстреливали позиций подразделений ОС из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на луганском направлении и Гнутово на мариупольском направлении

Также по информации пресс-центра ООС, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотенное на луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на донецком направлении.

"Подразделения объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий объединенных сил", - сказано в сводке.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.