События

18:21 28.12.2018

Собрание криминальных авторитетов пресекли полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

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Собрание криминальных авторитетов пресекли полицейские на Харьковщине, задержаны 20 человек

Харьковские оперативники помешали собранию криминальных авторитетов, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"В полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались помянуть "вора в законе" Васю Хоржа, распределить "общак" и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине. Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований областного главка полиции", - написал О.Бех на своей странице в Facebook.

По его словам, задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, в т.ч. "вор в законе" и местный авторитет по прозвищу "Валерсон".

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Харькова и области.

Теги: #правоохранители #криминал #харьков
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