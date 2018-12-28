События

18:17 28.12.2018

Прокуратура требует реального наказания для сообщницы брачного афериста, которая помогла выманить у харьковчанки почти $28 тысяч

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Дзержинский райсуда Харькова признал 31-летнюю женщину, выманившую вместе с сообщником у харьковчанки почти $28 тысяч, виновной в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.4 ст.190 УК Украины) и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с назначением испытательного срока на 3 года.

"Прокурор настаивал на реальном наказании в виде 6 лет за решеткой. Поэтому сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение первой судебной инстанции", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления, находятся на территории Федеративной республики Нигерия.

Теги: #аферист #харьков
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