"Система электронного документооборота" заработает в органах прокуратуры Украины с начала 2019г – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в пятницу подписал приказ о введении в органах прокуратуры в эксплуатацию информационной системы "Система электронного документооборота органов прокуратуры Украины" ("СЭД") с 1 января 2019 года.

"Таким образом ведение делопроизводства в части регистрации и обработки входящих, исходящих и внутренних документов будет происходить в электронном режиме. Прокуратура стала еще на шаг ближе к современному миру", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он также сообщил, что следующий шаг в этом направлении - переход к электронному уголовному производству.