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12:21 03.01.2019

По техническим причинам видеозапись пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" будет доступна позднее

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По техническим причинам видеозапись пресс-конференции на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" будет доступна позднее


В четверг, 3 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая ситуация и электоральные ориентации населения Украины: динамика и прогнозы" по результатам исследования, проведенного с 16 по 22 декабря 2018 года в 24-х областях Украины и г. Киеве методом получения индивидуального интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительна информация по тел. (050) 310-31-47, (068) 124-69-70, bon.smc@gmail.com, bon@ief.org.ua, dmitruk_d@ukr.net, http://www.uisr.org.ua.

 

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