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15:09 28.12.2018

Проект создания РСЗО "Ольха" находится на завершающем этапе - Полторак

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Проект создания РСЗО "Ольха" находится на завершающем этапе - Полторак

Проект разработки новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" с 300-мм управляемой ракетой дальностью до 120 км находится уже на завершающем этапе, сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Степана Полторака.

"Что касается ракеты "Ольха" - мы находимся на завершающем этапе. Это хорошая ракета, однако у нас есть и другие разработки, которые значительно повысят возможности артиллерийских подразделений ВС Украины. И вы видели испытание противокорабельной ракеты "Нептун", которая показывает очень хорошие характеристики", - отметил С.Полторак.

Также, по его словам, в оборонном ведомстве сейчас ставят задачу создания противокорабельного комплекса. "Он должен быть мобильным, чтобы имел возможность маневра. Таким образом, мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья в неприкосновенности", - подчеркнул С.Полторак.

Теги: #полторак #ракеты #рсзо
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