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15:05 28.12.2018

Украина не откажется от права свободного прохода через Керченский пролив - Полторак

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Украина не откажется от права свободного прохода через Керченский пролив - Полторак

Украина намерена и в дальнейшем использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей, сообщается на сайте Министерства обороны со ссылкой на главу ведомства Степана Полторака.

"Это будет всегда, потому что Азовское море - это часть Украины, Мариуполь, Бердянск - наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. И мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права, - подчеркнул С.Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что второй проход, во время которого украинские корабли были атакованы российскими, а моряки захвачены в плен, ничем не отличался по организации и подготовке от первого, который прошел успешно в сентябре текущего года

"Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах есть дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить нашу группировку в Азовском море, потому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями", - подчеркнул С.Полторак.

Теги: #полторак #минобороны #азовское_море
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