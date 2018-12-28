События

14:36 28.12.2018

Неизвестные напали на артиста DZIDZIO в Киеве

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Неизвестные напали на артиста DZIDZIO в Киеве

 Неизвестные напали в пятницу в Киеве на артиста Михаила Хому, известного под псевдонимом DZIDZIO, ему причинены незначительные телесные повреждения.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел на ул. В.Хвойки в Подольском районе столицы. Около 10:30 в дежурную часть поступило сообщение о конфликте вблизи радиостанции. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

"Правоохранители опросили потерпевшего, который получил незначительные телесные повреждения, отрабатывают прилегающую к месту происшествия территорию и устанавливают записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать инцидент", - сказано в сообщении полиции.

Проводится первоочередная проверка, по результатам которой будет определена правовая квалификация события. Полицейские разыскивают других участников произошедшего.

В сообщении полиции не указано имя потерпевшего, указано лишь, что это артист. В то же время PR-менеджер Лилия Слюсар сообщила об инциденте, произошедшем с Михаилом Хомой (DZIDZIO).

"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь", - написала Л.Слюсар на странице в Фейсбуке, указав, что это произошло перед эфиром на радио "Хит FM".

Позднее она добавила, что в ближайшее время будет детальный письменный комментарий от продюсера, а затем и от самого артиста.

Теги: #нападение #dzidzio
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