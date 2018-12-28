Командование ОС во время режима тишины оставляет за собой право применять оружие в случае угрозы жизни военных и мирного населения

Командование объединенных сил поддерживает достигнутые договоренности о введении режима тишины на время новогодних и рождественских праздников с полуночи 29 декабря, но в случае угрозы со стороны противника жизни и здоровью украинских военных и мирного населения оставляет за собой право применять огневые средства.

"Командование объединенных сил оставляет за собой право применять дежурные огневые средства в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения, отражения нападения противника на позиции украинских военных, защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры, которые находятся под охраной и обороной объединенных сил с целью недопущения потерь среди личного состава, предупреждения террористических актов, попыток совершения насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой", - говорится в сообщении на странице операции объединенных сил в Фейсбуке.

В штабе напомнили, что для безопасного проведения новогодних и рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в Минске достигнуты договоренности относительно бессрочного соблюдения режима тишины на всей линии боевого столкновения объединенных сил с российскими оккупационными войсками с 00:00 (по киевскому времени) 29 декабря.