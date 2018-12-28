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12:29 28.12.2018

В Госпогранслужбе Украины подтвердили строительство ограждения в оккупированном Крыму российской стороной

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В Госпогранслужбе Украины подтвердили строительство ограждения в оккупированном Крыму российской стороной

 В Государственной пограничной службе Украины подтвердили появление заградительных конструкций на административной границе с оккупированным Крымом, которую при этом не видно с материковой части страны.

"Эту конструкцию не видно с материковой Украины, то есть она расположена больше в глубине (полуострова - ИФ). По имеющейся у нас информации, конструкция довольно "сырая". Там устанавливались приборы, которые ещё не апробированы и только недавно разработаны", - сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По его словам, разработкой якобы занималось российское предприятие "Дедал".

"То, что конструкция вряд ли будет работать эффективно, может свидетельствовать тот факт, что буквально месяц назад, в ноябре, руководитель данного предприятия был задержан правоохранительными органами в оккупированном Крыму за попытку дачи взятки в 2 млн руб сотрудникам ФСБ в Крыму за подписание актов о введении в эксплуатацию данного комплекса", - отметил О.Слободян.

Ранее в российских СМИ появилась информация о завершении строительства ограждения на территории оккупированного Крыма вблизи его границы с Херсонской областью. Сооружение протяженностью более 60 км якобы оборудовано сейсмо- и вибродатчиками, камерами ночного видения и тепловизорами.

Теги: #крым #госпогранслужба #граница
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