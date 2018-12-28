Украина усилила контроль над несколькими населенными пунктами на Донбассе в рамках минских соглашений – Муженко

Объединенные силы усилили контроль над несколькими населенными пунктами на востоке Украины, при этом действуют в рамках Минских соглашений, заявляет начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил", - сказал В.Муженко журналистам во Львовской области в пятницу, комментируя информацию о взятии под контроль украинской армией всей "серой зоны" на линии разграничения сторон.

На просьбу уточнить, о каких населенных пунктах идет речь, начальник Генштаба сказал: "Южное, например, Александровка, ну и еще некоторые населенные пункты".

Ранее советник президента Юрий Бирюков в эфире телеканала "Прямой" сообщил, что по состоянию на конец 2018 года Вооруженные силы Украины контролируют всю "серую зону" вдоль линии разграничения огня в Донбассе.