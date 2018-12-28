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10:40 28.12.2018

Насиров настаивает на своем возобновлении в должности главы ГФС

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Насиров настаивает на своем возобновлении в должности главы ГФС

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров настаивает на правомерности восстановления его в должности главы ведомства по решению суда и заявляет, что приступил к исполнению обязанностей.

"Выполняя решение суда, я, Насиров Роман Михайлович, вчера приступил к исполнению полномочий главы ГФС Украины, о чем в установленном законом порядке был издан приказ", - написал он в соцсети Facebook в пятницу.

"Таким образом, с 27 декабря 2018 года я на законных основаниях занимаю должность главы ГФС Украины", - уточнил он.

При этом Р.Насиров отметил, что считает неправомерными заявления о необходимости соответствующего решения Кабинета министров для восстановления его в должности, ссылаясь на формулировку решения суда: "При этом суд не обязывал ни Кабинет министров Украины, ни любой другой государственный орган принимать любые действия по моему восстановлению, в том числе принимать распоряжения о моем восстановлении, поскольку суд своим решением уже восстановил меня в должности главы ГФС Украины".

"Такое распоряжение необходимо только при назначении или увольнении главы ГФС Украины", - написал Р.Насиров.

Теги: #должность #насиров #гфс
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