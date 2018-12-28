Погрануправление ФСБ РФ в Крыму сообщило о 60-километровом заграждении "на границе с Украиной"

Российские пограничники ввели в эксплуатацию комплекс охранной сигнализации на севере Крымского полуострова, который "граничит с Украиной", сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пятницу.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка. Планирование и разработка документации начались в 2015 году. Окончание строительства и отладка аппаратуры - в декабре 2018 года", - говорится в пресс-релизе.

Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков. Они расположены как скрытым, так и открытым способом, а также оснащены системами телевизионного видеонаблюдения. Тепловизионная аппаратура предназначена для контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.

По информации пограничников, основу одного из установленных и действующих комплексов составляют вибрационные датчики.

"При подходе нарушителя к ограждению датчики срабатывают и передают информацию с линейной части ограждения на стационарную аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, имеются возможности по определению направления движения нарушителя госграницы", - отмечается в пресс-релизе.

Основу второго комплекса составляют радиолучевые датчики.