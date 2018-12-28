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09:52 28.12.2018

Авиаэнтузиаст случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак – СМИ

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 Британец Алан Мелой, увлекающийся фотографией и самолетами, случайно рассекретил тайный визит президента США Дональда Трампа в Ирак, сообщает в четверг телеканал CNN.

А.Мелой, живущий в британском городе Шеффилд, в среду заметил в небе след от самолета и решил сфотографировать сам авиалайнер. Когда он посмотрел в видоискатель фотоаппарата, то понял, что в небе над Шеффилдом пролетает не обычный самолет, а Boeing VC-25, более известный как "борт номер один" американского президента.

"Я понял, что это был один из двух VC-25. Я не знал, кто на нем летит, но я подумал, что это, должно быть, кто-то достаточно высокопоставленный", - рассказал А.Мелой CNN.

А.Мелой опубликовал фотографию самолета на фотохостинге Flickr, чтобы узнать, видел ли кто-то еще этот самолет.

На самолет, как оказалось, уже обратили внимание пользователи соцсетей, отслеживающие передвижения авиации. Пользователи заметили, что самолет Boeing VC-25 шел под позывным RCH358, а не обычным для президентского рейса AF1.

Публикация А.Мелоя стала подтверждением того, что под позывным RCH358 действительно скрывается "борт номер один", отмечает телеканал. Фотография породила множество споров в Twitter о том, действительно ли это "борт номер один", и направляется ли он в Ирак или Афганистан.

Через несколько часов после того, как А.Мелой опубликовал фото, самолет RCH358 приземлился на авиабазе вблизи Багдада.

Президент США Д.Трамп в среду посетил Ирак. Из соображений безопасности об этом визите не объявляли заранее. В ночь на четверг Д.Трамп покинул Ирак и отправился на родину, при этом его самолет останавливался на дозаправку в Германии. Визит американского лидера в Ирак состоялся через неделю после того, как Д.Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.

Теги: #ирак #авиарейс #трамп
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