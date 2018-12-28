События

09:47 28.12.2018

Почти 1 тыс. авиарейсов отменены, 7 тыс. задержаны из-за снежного шторма в США

1 мин читать
Почти 1 тыс. авиарейсов отменены, 7 тыс. задержаны из-за снежного шторма в США

Снежный шторм обрушился на этой неделе на Средний Запад и юго-восток США, сообщают в пятницу западные СМИ.

Ненастье стало причиной отмены 865 авиарейсов, еще 7 тыс. были задержаны.

СМИ отмечают, что дождь со снегом и сильный ветер создали сложную ситуацию на дорогах в ряде северных и центральных районов страны. Один человек погиб в результате ДТП.

Метеорологи обнародовали предупреждение об опасности бури и метелей для штатов Канзас, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Миннесота.

Теги: #сша #авиарейсы #шторм
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели

Самолет ВВС США провел разведку у Крыма и Керченского пролива

Трамп не торопится назвать постоянного министра обороны США

Вопрос о выводе войск из Сирии обсуждался в течение полутора лет – Трамп

Делегация правительства США посетит Пекин для переговоров в сфере торговых отношений

Трамп: США не собираются быть мировым жандармом

Трамп посетил Ирак

Актеру Кевину Спейси предъявлены обвинения в непристойном поведении

США осуждают террористическую атаку на МИД Ливии в Триполи

ПОСЛЕДНЕЕ

Погрануправление ФСБ РФ в Крыму сообщило о 60-километровом заграждении "на границе с Украиной"

Авиаэнтузиаст случайно "рассекретил" полет Трампа в Ирак – СМИ

Alipay запустила в Пекине новую технологию платежей через распознавание лиц

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

Южная Корея заявляет об утечке информации о почти 1 тыс. перебежчиков из КНДР

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Политзаключенного Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

В Винницкой области по подозрению в вымогательстве $4 тыс. задержаны три человека, в том числе депутат облсовета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА