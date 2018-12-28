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08:39 28.12.2018

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

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Первый заместитель Главного военного прокурора Сергей Долгополов представил коллективу военной прокуратуры Центрального региона Украины нового руководителя - генерал-майора юстиции Олега Сенюка, который до этого занимал должность заместителя Главного военного прокурора Украины.

"Олег Владимирович Сенюк прошел достойный профессиональный путь от помощника прокурора до заместителя Главного военного прокурора Украины, имеет достаточный опыт работы в органах военной прокуратуры всех уровней", – цитирует пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины С.Долгополова на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

С.Долгополов напомнил о многолетней успешной работе О.Сенюка в военной прокуратуре Центрального региона, в должности начальника следственного отдела управления надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия.

Кроме того, первый заместитель Главного военного прокурора Украины проинформировал о переводе государственного советника юстиции 3 класса Григория Рябенко, который до этого возглавлял военную прокуратуру региона в аппарат Главной военной прокуратуры Украины и поблагодарил за плодотворную и результативную работу от имени Генерального прокурора и Главного военного прокурора Украины.

Также С.Долгополов подчеркнул, что сотрудничество военной прокуратуры региона с Государственным бюро расследований, которая "удачно началась недавним первым совместным задержанием и уже имеет первые результаты", продлится и будет развиваться и дальше.

В свою очередь, О.Сенюк поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что обеспечит качественное выполнение поставленных задач.

"В соответствии с приказом Генпрокурора Украины генерал-майор юстиции О.Сенюк приступает к выполнению служебных обязанностей по должности с 29 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.

Теги: #военная_прокуратура #украина #кадры #центр
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