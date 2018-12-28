События

07:55 28.12.2018

Южная Корея заявляет об утечке информации о почти 1 тыс. перебежчиков из КНДР

1 мин читать
Южная Корея заявляет об утечке информации о почти 1 тыс. перебежчиков из КНДР

Неизвестные получили доступ к личным данным 997 перебежчиков из Северной Кореи после взлома одного из компьютеров центра Hana в Южной Корее.

"Предполагая возможность взлома одного персонального компьютера в центре Hana в провинции Северный Кенсан, мы совместно с местным правительством и центром провели исследование на месте 19 декабря и подтвердили, что компьютер был заражен вредоносным кодом", - говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам объединения.

Как уточнили в ведомстве, во взломанном компьютере был файл с личной информацией перебежчиков из КНДР, который стал доступен хакерам.

Центры Hana занимаются расселением северокорейских перебежчиков в Южной Корее. По всей стране насчитывается 25 таких центров, которые оказывают помощь почти 30 тыс. граждан КНДР.

По данным министерства по делам объединения двух Корей, во время исследования компьютеров в других центрах не были обнаружены признаки взлома.

Как сообщили в ведомстве, данная утечка информации самая масштабная. Перебежчики, чьи данные стали доступны, были уведомлены о произошедшем.

Ведется расследование, кто стоит за кибератакой.

Теги: #данные #утечка #перебежчики #южкорея
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

Южная Корея и Япония обсудят двусторонние отношения и КНДР

Спецпредставитель США по КНДР на встрече в Сеуле обсудит возобновление переговоров по денуклеаризации Пхеньяна

Число участников акции "желтых жилетов" во Франции уменьшилось вдвое по сравнению с прошлой неделей

СБУ разоблачила коммерсантов, незаконно завладевших базами данных более 100 госучреждений и военных подразделений на Львовщине

Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации

США и Южная Корея обсудили вопросы денуклеаризации КНДР - американский госдеп

Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

Южная Корея и КНДР начали ликвидацию пограничных постов

США и Южная Корея сформируют новую рабочую группу по вопросам денуклеризации и межкорейского сотрудничества

ПОСЛЕДНЕЕ

Военную прокуратуру Центрального региона Украины возглавил зам Главного военного прокурора Украины Сенюк

Суд дал условный срок троим участникам захвата Харьковской ОГА, а четвертого освободил по "закону Савченко"

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Политзаключенного Кольченко отправили на 10 дней в штрафной изолятор

Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели

В Винницкой области по подозрению в вымогательстве $4 тыс. задержаны три человека, в том числе депутат облсовета

Участники ТКГ в Минске подтверждают приверженность соблюдению режима тишины по случаю новогодних и рождественских праздников

В котельной одной из воинских частей произошла авария, в тяжелом состоянии госпитализирован военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА