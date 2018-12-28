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05:14 28.12.2018

Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

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Помпео примет участие в инаугурации президента Бразилии

Госсекретарь США Майк Помпео возглавит делегацию США, которая отправится на инаугурацию избранного президента Жаира Болсонару.

"С 31 декабря по 2 января госсекретарь Помпео возглавит президентскую делегацию в Бразилиа, которая примет участие в инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару",- говорится в сообщении госдепа США.

Кроме мероприятий, связанных с инаугурацией, госсекретарь проведет встречи с президентом Ж.Болсонару и министром иностранных дел Алоизиу Нунесом, чтобы "подтвердить сильное американо-бразильское партнерство в содействии процветанию, безопасности, образованию и демократии".

"Находясь в Бразилиа, госсекретарь Помпео также примет участие в двусторонних встречах с президентом Перу Мартином Визкаррой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - говорится также в сообщении.

Теги: #сша #бразилия #инаугурация
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