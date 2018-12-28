Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму

Украина введет санкции в отношении археологов, которые незаконно проводили раскопки в оккупированном Крыму, сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. "Name and shame" - еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - написал он на своем аккаунте в Твиттер в четверг.