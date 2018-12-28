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02:42 28.12.2018

Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели

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Частичная приостановка работы правительства США продлится до следующей недели

Законодатели палаты представителей США не планируют голосовать на этой неделе, чтобы решить вопрос с частичной приостановкой работы правительства, заявил секретарь республиканского большинства в нижней палате Стивен Скэлис.

"На этой неделе в палате не ожидается голосования", - следует из сообщения С.Скэлиса.

Он также отметил, что, поскольку палата представителей ожидает решение сената по бюджету, то всем членам будут высланы уведомления о предстоящем голосовании за 24 часа.

"Пожалуйста, следите за обновлениями информации", - добавил С.Скэлис.

Между тем, в четверг сенат собрался лишь для того, чтобы объявить, что заседания не будет, оно перенесено на понедельник.

31 декабря состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения. Следующая сессия сената запланирована на 2 января. Таким образом, частичное закрытие правительства продлевается.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило 22 декабря после того, как конгресс и президент Дональд Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в $5,7 млрд стены на границе с Мексикой.

Обе стороны в четверг стремились возложить вину на другую за тупик.

"Президент и его команда остались в Вашингтоне на Рождество в надежде договориться о сделке, которая остановит опасный кризис на границе, защитит американские общины и вновь откроет правительство. Демократы решили вернуться домой. Единственный разумный вывод заключается в том, что Демократическая партия открыто предпочитает держать наше правительство закрытым для защиты незаконных иммигрантов, а не американского народа", - следует из заявления Белого дома.

Согласно документу, хотя президент США не хочет закрытия правительства, однако, он не отступит.

"Президент не хочет, чтобы правительство оставалось закрытым, но он не подпишет предложение, которое не ставит на первое место правопорядок и безопасность нашей страны", - отмечается в сообщении.

В свою очередь демократ Дик Дурбин написал в Twitter: "Он (Д.Трамп - ИФ) сделал наше правительство заложником своего возмутительного требования $5 млрд на пограничную стену, которая будет разорительной и малоэффективной".

Теги: #сша #работа #правительство
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