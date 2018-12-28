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01:27 28.12.2018

В Винницкой области по подозрению в вымогательстве $4 тыс. задержаны три человека, в том числе депутат облсовета

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В Винницкой области по подозрению в вымогательстве $4 тыс. задержаны три человека, в том числе депутат облсовета

Правоохранители задержали трех человек по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя $4 тыс., среди задержанных депутат Винницкого облсовета, сообщили в Отделе коммуникации полиции области.

"Полицейские управления стратегических расследований совместно со следователями следственного управления ГУНП в Винницкой области, работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области задержали трех человек по подозрению в вымогательстве у местного предпринимателя", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

В информации подчеркивается, что среди задержанных - депутат Винницкого областного совета.

По информации начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, задержанные требовали у пострадавшего $4 тыс. Злоумышленников задержали с привлечением бойцов спецподразделения КОРД при передаче очередной суммы - 13 тыс. грн.

"Документирования преступных действий группы лиц проводилось в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство). Такое преступление наказывается заключением на срок до семи лет", – сказано в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #винницкая #вымогательство #украина #задержание #депутат
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