Участники ТКГ в Минске подтверждают приверженность соблюдению режима тишины по случаю новогодних и рождественских праздников

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Ертурул Апакан приветствуют возобновление преданности на востоке Украины, сообщила пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Сегодня специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан поздравили обновление сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня по случаю новогодних и рождественских праздников", – говорится в сообщении на сайте миссии в четверг.

М.Сайдик заявил, что возобновление обязательств, которое вступит в силу в 00:01 (по восточноевропейскому времени) 29 декабря 2018, требует принятия сторонами конкретных мероприятий.

"Для содержательного, устойчивого и длительного прекращения огня нужно, чтобы были отданы приказы прекратить огонь, поддерживалась дисциплина, а также обеспечивался надежный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей Украине, как это предусмотрено мандатом Миссии. Обещания, данные людям на востоке Украины, должны выполняться", – заявил он.

Е.Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения.

"Это время - время надежды и исцеления; время, когда семьи собираются, когда люди по-новому осознают и ценят дар жизни. Они хотят и заслуживают мира", – добавил глава СММ.